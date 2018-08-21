Meclis Başkanı Yıldırım, İstanbul'da Süleymaniye Camii'nde Kurban Bayramı namazı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hepinizin bayramını tebrik ediyorum, bu bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam alemi için huzur barış ve kardeşliğe vesile olması için Cenab-ı Hakk'a dua ediyorum."

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE SALDIRIYLA İLGİLİ:

"Tabii Türkiye'de yabancı misyonlar, büyükelçilikler Türkiye Cumhuriyetİ devletinin güvencesi altındadır. İlişkilerimiz hangi ülkeyle, nasıl olursa olsun bunlar ayrı bir şey. Bizim ülkemizde görev yapan her türlü yabancının, diplomatın, misafirin güvenliğini sağlamak en önemli görevlerimizden bir tanesi. Dolayısıyla böyle bir saldırıyı tasvip etmek mümkün değildir, kınıyoruz. Kolluk kuvvetlerimiz, İçişleri Bakanlığı'mız kısa sürede saldırganları yakalayıp adalete teslim etmiştir. "