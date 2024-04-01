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Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’tan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama: Bu tercihin milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 31 Mart seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamasında, “Bu tercihin milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi. Kurtulmuş, “Milletimizin kararına herkesin büyük olgunlukla saygı gösterdiğini görmek, Türkiye’nin ne kadar olgun bir demokrasiye sahip olduğunun işaretlerinden biri.” ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’tan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama: Bu tercihin milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum

dün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı , seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye genelinde partilerin oy oranı: 31 Mart yerel seçimlerinde hangi parti yüzde kaç oy aldı?

Türkiye genelinde partilerin oy oranı: 31 Mart yerel seçimlerinde hangi parti yüzde kaç oy aldı?

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Meclis’teki iftar programında TBMM personeli ile bir araya gelen Kurtulmuş, “Demokraside milletin iradesinin üstünde hiçbir söz geçerli değildir. Türkiye dünyada bedeli en ağır şekilde ödenmiş demokrasiye sahip olan bir ülkedir.” dedi.

Türk demokrasisinin dünyadaki bütün örneklerinden güçlü bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Kurtulmuş, “Dün gerçekleştirilen yerel seçimleriyle ilgili de millet sözünü söylemiş, olgun bir demokratik yarışın sonunda seçim sonuçları hemen hemen Türkiye’nin her yerinde problemsiz bir şekilde yansımış, milletimiz tercihini yapmıştır.” ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Milletimiz 5 yıllık süre için kendisin yönetecek olan yerel yöneticilerini seçmiş, kendilerine belediye hizmetlerinin gelmesi için kararını vermiştir. Milletimizin kararına herkesin büyük olgunlukla saygı gösterdiğini görmek, Türkiye’nin ne kadar olgun bir demokrasiye sahip olduğunun işaretlerinden biri...” diye konuştu.

Seçim sonuçlarının herkes tarafından kabul edildiğini vurgulayan Kurtulmuş, “Bu büyük olgunluğu dolayısıyla siyasi partilerimize bir kere daha teşekkürlerimizi ifade ediyorum.” dedi.

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