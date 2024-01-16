Meclis Genel Kurulu terör gündemiyle toplandı

TBMM Genel Kurulu, saat 15.00'te terör gündemiyle toplandı.

Oturumun açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terörle mücadeleye ilişkin mesaj verdi.

"Terörün asıl amacı birliğimizi bozmaktır." diyen Kurtulmuş, "Teröre destek verenler aynı silahla vurulur." dedi.

Türkiye'nin sorunlarını çözmeye muktedir bir devlet olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Terör belasını da bütün unsurlarıyla tasfiye edecek, yok edecek, tarihin çöplüğüne atacaktır. Terörün önündeki en büyük engel, demokratik meşruiyetimizin kaynağı TBMM'dir, bizatihi siyasetin kendisidir, buradaki milletvekilleri, TBMM'nin ruhudur." diye konuştu.

Genel Kurulu bilgilendirmek üzere kürsüye önce Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler geldi. Güler özetle şunları söyledi:

"Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bugüne kadar terör örgütüne ağır darbeler indirdik. Örgütün hareket kabiliyetini bitirme noktasına geldik. Ordumuzun bölgede ne işi var diye soruluyor. Üs bölgelerinde gerekli tedbirlerin alınmadığına yönelik bilinçli ve art niyetli söylemlere şahit oluyoruz. Bunları söyleyenler Irak ve Suriye kaynaklı tehditleri unutmuş görünüyorlar. Irak'ın kuzeyinde terör örgütü ülkemize yönelik eylemlerini artırmıştı. Suriye'de yuvalanan PKK/PYD-DEAŞ tarafından sınırlarımıza yönelik havan saldırıları yapıldı.

"TERÖR KORİDORUNU PARÇALADIK"

Terör saldırılarında çok sayıda kahramanımızı şehit verdik. Teröristlerin yanıbaşımızda bu şekilde yuvalanması nedeniyle sınırlarımız ötesinde kapsamlı önlemler alınmazı gerekti. Harekatlarla terör örgütünü bertaraf ettik. Operasyonlarla terör koridorunu parçalarken, Suriye vatandaşları için güvenli, istikrarlı bir yaşam alanı oluşturduk. Türkiye Suriye konusunda bedel ödemiştir ancak Suriye'ye girip önlem almadan bedel ödemiştir.

"YURTİÇİNDEN ŞEHİT HABERİ GELMİYOR"

Terörü kaynağında yok etme stratejisini uyguladık. Sınırımıza oluşturulmak istenen terör koridorunu parçaladık. Şu anda orada olmasaydık, örgütün sınırlarımıza yönelik saldırıları daha önceki gibi devam edecekti. Kendi şehirlerimizde daha büyük bedeller ödeyecektik. Bugün artık yurt içinden tek bir şehit haberi gelmiyor, üs bölgelerimize tek bir saldırı yapılmıyor. Bu da terörü kaynağında yok etme stratejimizin başarısını gösteriyor