Meclis ne zaman açılacak? Tarih belli oldu (28. Dönem TBMM yasama tarihi)

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açılış tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yoğun bir yasama dönemi yaşayacak olan Meclis'in gündem maddeleri arasında öğrencilere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konuların yer alması bekleniyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak?

Meclis ne zaman açılacak? Tarih belli oldu (28. Dönem TBMM yasama tarihi)

'in ne zaman açılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 15 Temmuz'dan itibaren tatilde olan Meclis'in yeniden açılacağı tarih merak ediliyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak?

MECLİS () NE ZAMAN AÇILACAK?

Büyük Millet Meclisinin (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer verilen kararda, TBMM'nin 15 Temmuz Cumartesi gününden başlayıp 1 Ekim Pazar günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 14 Temmuz tarihli 16. birleşiminde karar verildiği kaydedildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...