Meclis ne zaman açılacak? Tarih belli oldu (28. Dönem TBMM yasama tarihi)

Meclis'in ne zaman açılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 15 Temmuz'dan itibaren tatilde olan Meclis'in yeniden açılacağı tarih merak ediliyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak?



MECLİS (TBMM) NE ZAMAN AÇILACAK?



Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Resmi Gazete'de yer verilen kararda, TBMM'nin 15 Temmuz Cumartesi gününden başlayıp 1 Ekim Pazar günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 14 Temmuz tarihli 16. birleşiminde karar verildiği kaydedildi.

