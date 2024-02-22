Meclis ne zaman tatile girecek? 2024 yerel seçimleri öncesi gündemde

Meclis'in tatile gireceği tarih, 2024 yerel seçimleri öncesinde araştırılmaya başladı. Meclis gündemi ve düzenlemeleri yakından takip eden vatandaşlar, tatil tarihini de merak ediyor. İşte ayrıntılar.



MECLİS NE ZAMAN KAPANACAK?



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yerel seçimler öncesinde, mart ayının ilk haftaları itibarıyla tatile gireceği düşünülüyor.



Ancak Meclis'in ne zaman kapanacağıyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.



SAĞLIK ALANINDA YENİ DÜZENLEMELER MECLİS'TE KABUL EDİLDİ



Sağlıkta sözleşmeli personel sayısını 36 bine çıkaracak yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasa ile sağlık alanında eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyon sayısı 27 binden 36 bine çıkarılacak. Ebelerin görev tanımında değişikliğe gidilecek.



Buna göre, ebeler aktif olarak doğuma katılabilecek ve küçük tıbbi müdahalelerde bulunma yetkisi kazanacak. Yeni mezun diş hekimleri bağımsız muayenehanelerde aktif görev alabilecek. Yerli ilaç sektörünün desteklenmesi amacıyla ilaç ruhsatlandırma süreci kolay hale getirilecek. İki aylık bekleme süresi kaldırılacak, ruhsatname harçları yeni kriterlere göre belirlenecek.



2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ



Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.



Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00’ye kadar teslim edecek.



Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.