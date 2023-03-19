Meclis'te 2 haftalık yoğun mesai

TBMM, 14 Mayıs'ta yapılacak 'Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi' nedeniyle program değişikliğine gitti. 2 haftalık program kapsamında yasama faaliyetlerine pazartesi başlanıp hafta sonu da dahil edilerek devam edilmesi kararlaştırıldı. Buna göre; 'Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, pazartesi günü Genel Kurul'da görüşmelerine başlanacak. Kanun teklifi, tarımsal üretimin planlanması, gıda güvencesi, güvenliğinin sağlanması, verimliliğin artırılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin tesisine yönelik düzenlemeler öngörüyor.



7'nci Yargı Paketi; 'İcra İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi' de Genel Kurul programında yer aldı. 21 kanunda değişiklik öngören yasa teklifi, çocuğu hasta annelere infaz ertelemesi, kirada arabuluculuk zorunluluğu ve uyuşturucuyla mücadelede ağır cezalar verilmesini içeriyor.



DEPREM KOMİSYONU



Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin tüm boyutlarıyla araştırılması için kurulan Deprem Araştırma Komisyonu, pazartesi gününden itibaren çalışmalarını yürütecek.



CHP'nin gündeme getirdiği balıkçıların sorunlarının tüm yönleriyle araştırılması için Meclis araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önerge, pazartesi günü Genel Kurul'da görüşülecek.



GEÇİCİ İŞÇİ DÜZENLEMESİ



AK Parti tarafından, geçici işçilerin kadroya alınması ve bazı kanunlarda değişiklikler yapılmasını öngören kanun teklifinin hazırlıklarına başlandı. 2 haftalık süreçte, söz konusu kanun teklifinin TBMM gündeminde yer alması bekleniyor.



MİLLET İTTİFAKI PARTİLERİNİN ADAY KARARLARI



Cumhurbaşkanı seçiminde, AK Parti ve MHP gruplarının adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu kararlaştırmasının ardından, Millet İttifakı'ndan TBMM'de grubu bulunan CHP ve İYİ Parti'nin de adayları için grup kararı alması bekleniyor.



Öte yandan; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TBMM'ye gönderilen, Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokolün onaylanmasına dair kanun teklifinin, önce Dışişleri Komisyonu, ardından da Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor.