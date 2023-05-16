Meclis'te Bahçeli'nin Geçici Başkan olması bekleniyor

4 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminin kesin olmayan sonuçlarına göre, 28. Yasama Döneminde TBMM'de 30 yaş altında 5 milletvekili görev yapacak.

Buna göre, yeni yasama döneminde AK Parti 30 yaş altında 4 milletvekilini Meclis'e taşırken, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) bir milletvekili ile Meclis'te yer alacak.

Ankara 1. Bölge 4. sıradan milletvekili adayı gösterilen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları AR-GE ve Eğitim Başkanı Zehranur Aydemir (25) parlamentonun en genç milletvekili olacak.

24 Haziran 2018 Milletvekili Seçiminde İstanbul 3. Bölgeden milletvekili çıkardığı Rümeysa Kadak ile parlamentoda en genç milletvekiline sahip olan AK Parti, 28. yasama döneminde de bu özelliğini korumuş oldu.

İstanbul 3. Bölgeden milletvekili seçilen Rümeysa Kadak'ın (27) yanı sıra AK Parti Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı Mesut Bozatlı (29) ve İzmir 2. Bölgeden milletvekili seçilen AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da (30) parlamentodaki yerini almış olacak.

Yeşil Sol Parti'den ise Mardin'den aday gösterilen 28 yaşındaki psikolog Beritan Güneş Altın genç milletvekilleri arasında yer buldu.

BAHÇELİ'NİN GEÇİCİ BAŞKANLIK GÖREVİNİ YÜRÜTMESİ BEKLENİYOR

En yaşlı milletvekili olan MHP Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli'nin, yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak, Meclis Başkanı seçimi yapılıncaya kadar Geçici Başkanlık görevini yapması bekleniyor. Geçici Başkan, yeni başkan seçimine kadar Meclis Başkanı yetkilerine sahip olacak.



Yeni parlamentoda Devlet Bahçeli'nin yanı sıra en yaşlı üye olarak, aynı yıl doğumlu olan Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar ile CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici de yer alacak.



Bu arada, 28. Dönem Parlamentosunda 479 erkek, 121 kadın milletvekili görev yapacak.



AK Parti'den 50, MHP'den 4, CHP'den 30, İYİ Partiden 6, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nden (Yeşil Sol) 30, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) ise 1 kadın milletvekili Meclis'te yer alacak.

AVUKAT ÇOĞUNLUKTA

Yeni parlamentoda hekimden sosyoloğa, sporcudan pilota, öğretmenden çiftçiye birçok meslek grubundan milletvekilli görev yapacak.



Milletvekillerinin çoğu avukatlık mesleğinden gelirken, bunu, mühendisler izliyor.



28. Yasama Dönemi parlamentosunda iş insanı, doktor, diş hekimi, gazeteci, eczacı, ekonomist, arkeolog, hemşire ve fizyoterapist milletvekilleri de yer alacak.