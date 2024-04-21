Meclis'te özel oturum: Genel Kurul'u çocuklar yönetecek

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Meclis'teki özel etkinliklere devam edilecek.



TBMM Başkanı Kurtulmuş, 22 Nisan Pazartesi günü 28 ülkeden gelecek dünya çocuklarını kabul edecek.



Aynı gün TBMM Genel Kurulu "23 Nisan Çocuk Özel Oturumu" ile toplanacak. TBMM Başkanı Kurtulmuş'un oturumun açılışını yapmasının ardından Başkanlık Divanı, oturumu yönetecek çocuk başkana ve çocuk katip üyelere devredilecek. Bu oturumda Genel Kurulu çocuklar yönetecek.



Genel Kurul, haftalık çalışmasına, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılacak özel oturumla başlayacak.



Özel gündemli oturuma TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 23 Nisan özel oturumunda, Kurtulmuş ve siyasi parti temsilcileri konuşacak. Kutlamalar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenecek resepsiyonla devam edecek.



Tören Salonu'nda 25 Nisan Perşembe günü de Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda "Çocuk Zirvesi" gerçekleştirilecek.

ENERJİ ALANINDA DÜZENLEMELER İÇEREN TEKLİF



TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmasında enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifini ele alacak.



Teklife göre, yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek.



Enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projeler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 15 milyon lirayı geçmemek kaydıyla bedellerinin en fazla yüzde 30'u oranında desteklenecek.



İçme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile Kıyı Kanunu kapsamında kalan kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarında imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.



Olağanüstü hal kararı alınan veya genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, elektrik hizmetlerinin kesintisiz karşılanabilmesi için geçici süreli elektrik enerjisi talepleri belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde karşılanacak.



KOMİSYON GÜNDEMLERİ

TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında 24 Nisan Çarşamba günü ikinci kez toplanacak. Komisyon, çalışma takvimini ve bilgi alınacak kurumları belirleyecek.



Ayrıca İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu da 25 Nisan Perşembe günü toplanarak Ankara Büyükşehir Belediyesi 28. Dönem Çocuk Meclisi ile görüşecek.



Salı ve çarşamba günleri Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

