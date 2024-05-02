Meclis'te yeni anayasa turu | Numan Kurtulmuş'tan DEM Parti, Saadet Partisi ve İYİ Parti'ye ziyaret

Yeni ve sivil anayasa için ilk görüşmeler dün, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un CHP grubuna yaptığı ziyaret ile başladı.
"BİZİM TEMENNİMİZ SİYASİ PARTİLERİN ÜZERİNDE UZLAŞABİLECEĞİ BİR ANAYASA"
Bugün ise Kurtulmuş’un ilk durağı DEM Parti grubu oldu.
Kurtulmuş, görüşmesi sonra yaptığı açıklama şöyle:
"Demokratik bir şekilde sürdürme talebimizi kendilerine ilettik. Eş Genel Başkanlar ve grup başkanları arkadaşlarıyla müzakere ettikten sonra görüşlerini parti olarak kamuoyuyla da paylaşacaktır. Bizim temennimiz TBMM'de siyasi partilerin üzerinde uzlaşabileceği anayasa çalışmasının ortaya konulması ve bunun da Meclis'te kabul edilmesidir. "
"DEMOKRATİK ANAYASA YAPIM SÜRECİNE İHTİYAÇ"
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın açıklaması ise şöyle:
"Bizler de DEM Parti olarak demokratik anayasa yapım sürecine ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz. 12 Eylül anayasasının değişmesi ve demokratik bir Türkiye'nin inşa edilmesi konusundaki görüşlerimiz bilinmektedir. Mevcut olan baskı sürecinin ortadan kalkması anayasanın hükümlerinin ve AİHM kararlarının hükümlerinin uygulanması bizler için çok önemli. Burada olumsuz gördüğümüz ve böylesi bir zeminde anayasa yapım sürecinde zorluklar olabileceğinin altını çizdik."
İKİNCİ DURAĞI SAADET PARTİSİ
Kurtulmuş, ikinci ziyareti ise şu saatlerde Saadet Partisi'ne yaptı.
Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Kurtulmuş, “Genel çerçeveyi, bu süreçle ilgili görüşlerimizi, özellikle TBMM zemininde anayasa çalışmalarını nasıl ilerletebiliriz ve sonuç alırız, bunlarla ilgili görüşlerimi aktardım. Değerli arkadaşlarımızın da görüşlerini alma fırsatımız oldu. Yapıcı bir görüşme oldu. Önümüzdeki ekim ayı gibi bu işin muhtevasına ilişkin tartışmalara başlanabileceğini görüyorum.” ifadelerini kullandı.
Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da verimli bir görüşme olduğunu belirterek, "Saadet ve Gelecek Partileri olarak sağlıklı bir zemin inşasının sorunları konuşmaktan daha önemli olduğunu ifade etti." dedi.
AK PARTİ VE MHP'Yİ DE ZİYARET EDECEK
Kurtulmuş, İYİ Parti'yi ziyaret sonrası yaptığı açıklamada ise siyasi partilerin ön yargısız bir şekilde bu konuya yaklaştıklarından dolayı teşekkürlerini iletti.
AK Parti ve MHP'yi de ziyaret edeceklerini dile getiren ve diğer siyasi partilerin de görüşlerini alacağını bildiren Kurtulmuş, şöyle konuştu:
"15 siyasi parti, 6 grubu olan parti vardır. Bu büyük bir çoğulculuk işaretidir. Bu parlamento kurucu bir parlamento değildir. Anayasa yapamaz fikri kabul edilemez. Yaptığım ziyaretlerde ön yargısız bir şekilde siyasi partilerin bu konuya yaklaşmalarından dolayı memnuniyet duyuyorum. Türkiye bu Meclis'e yakışan yeni bir anayasayı ya da çok kapsamlı bir anayasa değişikliğı yaparak milletimizin cevap verebilmektir. Diğer siyasi partilerin de görüşlerini alacağız."
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamaları ise şöyle:
"Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Biz İYİ Parti olarak bu sistem yürürlüğe girmeden önce bu sistemden kaynaklı sorunlara işaret ederek siyasi yolculuğumuzu sürdürdük. Yeni düzenlemelere geçit vermeyeceğimizi ifade ettik. Parlamenter demokratik sistem arayışmız devam ediyor. Şayet TBMM'de bu yönde anayasa değişikliği durumu söz konusu olursa o zaman konuyu değerlendirmeye açık buluruz. Meclis Başkanımız görevi nedeniyle tarafsızdır. Türkiye'ninb öncelikli başka sorunları da var. Anayasa değişikliği tartışmalarının öncelikli sorunları da gölge altında bırakmaması lazım. Türkiye'de ciddi bir ekonomik dar boğaz yaşanıyor."
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