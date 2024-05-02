Meclis'te yeni anayasa turu | Numan Kurtulmuş'tan DEM Parti ve Saadet Partisi'ne ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa turunu sürdürüyor. İlk olarak CHP grubuyla görüşen Kurtulmuş, bugün DEM Parti’yi ziyaret etti. Kurtulmuş, görüşmesi sonrası süreci demokratik bir şekilde sürdürme taleplerini kendilerine ilettiklerinin altını çizip "Bizim temennimiz TBMM'de siyasi partilerin üzerinde uzlaşabileceği anayasa çalışmasının ortaya konulması ve bunun da Meclis'te kabul edilmesidir. " dedi. Kurtulmuş'un ikinci durağı ise Saadet Partisi oldu.

Meclis'te yeni anayasa turu | Numan Kurtulmuş'tan DEM Parti ve Saadet Partisi'ne ziyaret
TBMM'de anayasa mesaisi | Numan Kurtulmuş ile Özgür Özel'den açıklama

TBMM'de anayasa mesaisi | Numan Kurtulmuş ile Özgür Özel'den açıklama

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Yeni ve sivil anayasa için ilk görüşmeler dün, Başkanı 'un CHP grubuna yaptığı ziyaret ile başladı.

Yeni anayasa çalışmaları kapsamında ilk görüşmeyi CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gerçekleştirdiklerini belirten Kurtulmuş, nasıl bir yol izleneceği konusunda bundan sonra birlikte müzakereyle bir süreç oluşturulması gerektiğini ifade ettiğini aktarmıştı.

Kurtulmuş, mayıs ayının sonuna kadar grubu bulunan siyasi partilerden usüle ilişkin fikirleri almak istediğini belirtmiş, "Yaz döneminde bütün siyasi partiler görüşlerini, anayasa tekliflerini olgunlaştırır. Önümüzdeki sene Meclis açıldığında müzakere ortamı başlar." demişti.

"BİZİM TEMENNİMİZ SİYASİ PARTİLERİN ÜZERİNDE UZLAŞABİLECEĞİ BİR "

Kurtulmuş’un ilk durağı DEM Parti grubu oldu.

Kurtulmuş, görüşmesi sonra yaptığı açıklama şöyle:

"Demokratik bir şekilde sürdürme talebimizi kendilerine ilettik. Eş Genel Başkanlar ve grup başkanları arkadaşlarıyla müzakere ettikten sonra görüşlerini parti olarak kamuoyuyla da paylaşacaktır. Bizim temennimiz TBMM'de siyasi partilerin üzerinde uzlaşabileceği anayasa çalışmasının ortaya konulması ve bunun da Meclis'te kabul edilmesidir. "

"DEMOKRATİK ANAYASA YAPIM SÜRECİNE İHTİYAÇ"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın açıklaması ise şöyle:

"Bizler de DEM Parti olarak demokratik anayasa yapım sürecine ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz. 12 Eylül anayasasının değişmesi ve demokratik bir 'nin inşa edilmesi konusundaki görüşlerimiz bilinmektedir. Mevcut olan baskı sürecinin ortadan kalkması anayasanın hükümlerinin ve AİHM kararlarının hükümlerinin uygulanması bizler için çok önemli. Burada olumsuz gördüğümüz ve böylesi bir zeminde anayasa yapım sürecinde zorluklar olabileceğinin altını çizdik."

İKİNCİ DURAĞI SAADET PARTİSİ

Kurtulmuş, ikinci ziyareti ise şu saatlerde Saadet Partisi'ne yapıyor.

Kurtulmuş son olarak saat 14.00'te ise İYİ Parti'yi ziyaret edecek.

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