Meclis'te yeni haftada gündem yoğun

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni haftada önemli teklifler görüşülecek. Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) Personel Kanunu'nda değişiklik içeren teklif ve ulaştırma alanındaki düzenlemeler gündemde olacak.

Meclis'te yeni haftada gündem yoğun

TSK Personel Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi, Genel Kurulu gündemine geliyor.

ASKERİ MAHALDE ÖNLEME ARAMASI

Teklife göre, askeri mahallerde, tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesine yönelik olarak kişilerin üstlerinde, eşyalarında, araçlarında gerekli izinlerin alınmasının ardından önleme araması yapılabilecek.

Yazılı arama emrinin 24 saat içinde görevli hakimin onayına sunulması gerekecek.

Ayrıca terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olan, bu örgütlere yardım eden, bu örgütlerin propagandasını yapan uzman erbaşların sözleşmeleri feshedilerek TSK ile ilişiği kesilecek.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI MECLİS'TE SUNUM YAPACAK

Yeni haftada komisyonların da önemli mesaileri var. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak.

Karahan, göreve başlamasının ardından 'te milletvekilleriyle ilk kez bir araya gelecek.

MECLİS, MADEN FİRMASI YETKİLİLERİNİ DİNLEYECEK

İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu ise, Erzincan'da facianın yaşandığı maden ocağını işleten Anagold Madencilik'in yetkililerini dinleyecek.

HAVALİMANINA GİRİŞTE YENİ ÖNLEMLER

Ulaştırma alanında önemli değişiklikler içeren kanun teklifinin de yeni haftada Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor.

Teklifle, x-ray ve üst arama dedektörüyle aramanın yetersiz kaldığı durumlarda, havalimanı güvenliği yolcuları elle arayabilecek.

Elle aramayı kabul etmeyen yolcuların, geçişine ise izin verilmeyecek.

GRUP TOPLANTILARI YAPILACAK

Salı ve çarşamba günleri ise, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

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