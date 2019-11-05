Meclis'ten ibadethane bilançosu

TBMM Dilekçe Komisyonu'na Diyarbakır Sur'dan başvuran V.K., "Protestan kiliseleri ve derneklerinin misyonerlik faaliyeti yürüttüğünü" savunarak, kiliselerin kapatılmasını talep etti. Dilekçeyi işleme alan komisyon, konuyu Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Diyarbakır Valiliği'ne sordu.

Hürriyet gazetesinden Umut Erdem'in haberine göre, kamu kurumlarının Meclis'e gönderdiği yanıtlarda talebe ilişkin olarak özetle şunlar kaydedildi:

MÜLKİ İDAREYE BAŞVURU



"İbadet yeri (kilise, havra vb.) olarak açılmak istenilen yerlerle ilgili mülki idare amirliğine müracaat yapılması, yerin mevcut imar mevzuatında dini tesis alanı içerisinde olması, değil ise imar planında değişiklik yapılmasının ilgili belediye başkanlığınca uygun görülmesi, mülki idare amirliğince bölgedeki yerleşik cemaat sayısı ve ibadet yeri ihtiyacı göz önünde bulundurularak olumlu değerlendirilmesi sonucunda ibadet yeri yapılmasına ve açılmasına izin verilebilir.



439 İBADETHANE



2003 yılından bu yana yıllar itibarıyla ibadethane statüsü için kilise ve havralarca yapılan başvurularla ilgili istatistiki veri bulunmamakla birlikte, ülkemizde 2019 yılı itibariyle 398 kilise, 38 sinagog, 3 havra olmak üzere toplam 439 ibadethane bulunmaktadır. Ülkemiz hukukuna göre kurulmuş olan ve amacında 'Hristiyan' ve 'Musevi' kelimesi geçen derneklere ilişkin istatistiki bilgiler çerçevesinde; 'Nev'ine Göre' sınıflandırılan, 'Mesleki ve Dayanışına Dernekleri' kapsamında 64 üyesi bulunan 5 dernek, "Dini Hizmetlerin Gerçekleştirilmesine Yönelik Faaliyet Gösteren Dernekler' kapsamında 463 üyesi bulunan 17 adet dernek, "Toplumsal Değerleri Yaşatma Dernekleri' kapsamında hiç üyesi bulunmayan bir dernek, 'Kültür, Sanat ve Turizm Dernekleri' kapsamında hiç üyesi bulunmayan bir dernek olmak üzere toplam 24 dernek mevcuttur.

