MediaMarkt'tan Türkiye’de ilk: Tech Arena açıldı

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan, Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, Cumhuriyet’in 100. Yılı’nda Türkiye’deki tamamen deneyim odaklı yeni konsept mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

29 Ekim’de açılışı yapılarak tüketicilerle buluşan mağaza, MediaMarkt’ın Türkiye’deki ilk Tech Arena konsept mağazası olarak dikkat çekiyor.



“Markaların ve Teknolojinin Evi” olarak konumlandırılan bu yeni konsept, tüketiciler ve markalar arasında bir köprü görevi üstlenerek her iki tarafa da eşsiz bir deneyim sağlıyor. 6500 m2’lik alanıyla 19 farklı ünlü markanın butikleri ve satış alanındaki mini deneyim alanları ile en yeni teknolojileri ziyaretçiler ile buluşturan mağaza, tüketicilere eşsiz bir atmosferde teknoloji trendlerine dokunarak ürünleri doğrudan deneyimleme imkanı sunuyor.



MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen mağaza açılışında MediaMarkt Türkiye CEO’su Faruk Kocabaş: “Teknolojik gelişmelerin hızla devam ettiği bu çağda, MediaMarkt olarak bize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümünde, bu topraklarda bir ilki gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. MediaMarkt olarak bugün dünyada7’inci, Türkiye’deki ilk konsept mağazamız olan Tech Arena’nın açılışını sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Tech Arena mağazamız, sadece bir alışveriş noktası değil, aynı zamanda teknolojiyi deneyimlemenin, öğrenmenin ve onunla büyümenin merkezi olacak” açıklamalarında bulundu.



MediaMarkt Türkiye Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (COO) Hulusi Acar ise: “MediaMarkt olarak sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve bu değerleri benimseyerek faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ülkemizi teknolojik gelişmelerin merkezi haline getirme misyonunu üstleniyoruz. Bu vizyonun bir parçası olarak, bu anlamlı günde, deneyim odaklı mağazamız Tech Arena’nın kapılarını açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.



6500m2 gibi çok büyük bir alanda konumlanan Tech Arena’da;



•Daha rahat görünürlük için kısaltılmış raf yükseklikleri sunuluyor.



•Markaların sahiplendiği ve en son yeniliklerini tüketicilere bizzat anlatabilecekleri butikler bulunuyor.



•Tüm mağaza bir deneyim alanı konseptinde hizmet veriyor.



•Servis & Müşteri Hizmetlerine özel alanlar bulunuyor.



•Müşterilerin Barista konseptiyle hazırlanan ve sadece kahve ürünlerini inceleyebilecekleri değil aksine kahvelerini yudumlayıp keyifli vakit geçirebilecekleri özel bir kafeterya yer alıyor.



•Mağaza içi daha etkin navigasyon için kolon kullanımına yer veriliyor.



Dünyadaki 7’nci, Türkiye’deki ilk konsept mağazasını açan MediaMarkt, Tech Arena mağazası ile odak noktasına müşteri deneyimini alarak tüketicilere benzersiz bir alışveriş deneyimi sunmayı, markaların bilinirliğini artırmayı, alanında yetkin uzmanlara kolay ulaşım sağlanarak müşterilere en son teknolojileri göstermeyi ve benzersiz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.