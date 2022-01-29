Medya genelgesi Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de dün gece "Basın ve Yayım Faaliyetleri" ile ilgili bir genelge yayımlandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgede "milli ve manevi değerleri, aile ve toplum yapısını sarsmaya yönelik faaliyetlere karşı yasal müeyyidelerin gereği yapılacak" denildi.



Genelgede, aile, çocuk ve gençlerin yanlış medya içeriklerinden korunmalarının ciddi bir konu haline geldiğine vurgu yapıldı.

Son günlerde toplumun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen, özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen programlar olduğu hatırlatıldı.

"Toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacak" denildi.

ÇOCUKLAR KORUNACAK

Çocuk ve gençlerin birtakım sembollerle verilen mesajlardan korunacağı aile ve çocuk dostu yapımların teşvik edileceği söylendi.

Genelgeyle tüm kurum ve kuruluşlardan "milli ve manevi değerlere uymayan, aile kurumunu, çocukları ve gençliği hedef alan tehdit ve tehlikelerin" yayılımının önlenmesi için gerekli takibin yapılması ve hassasiyet gösterilmesi istendi.

