Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin Halime Hatun'u Emine Ün kimdir?

Türk dizi ve film oyuncusu, eski manken, şarkıcı ve sunucu Emine Ün, 24 Eylül 1977 tarihinde dünyaya geldi. Annesi Müzeyyen Bolverdi ve babası İbrahim Alkan'dır. Lise eğitimini İstanbul Etiler Lisesinden aldıktan sonra eğitim hayatına devam etmedi. 1992 yılında Neşe Erberk'in ajansında modellik yapmaya başlayarak modellik için ilk adımını attı. 1994 yılında Hey Girl dergisinde kapak kızı seçildi.

Can Gürzap, Levent Özdilek, Ayla Algan gibi başarılı oyunculardan ders aldı. 1994 yılında atv'de yayımlanan Mahallenin Muhtarları isimli dizide "Emine" karakterini canlandırarak ilk televizyon tecrübesini yaşamıştır. 2 Ekim 1996 tarihinde Mahsun Kırmızıgül'ün "Sevdalıyım" isimli klibinde oynamıştır.



1997 yılında Show TV'de yayımlanan ve reyting rekorları kıran Canısı isimli dizide başrolünü İbrahim Erkal ile paylaştığı "Zeynep" karakterine hayat vermiştir. 12 Şubat 1998 tarihinde İbrahim Tatlıses'in "Ağlıyorum Kahrımdan" isimli klibinde yer almıştır.



2000 senesinde Star TV'de yayımlanan başrolünü İbrahim Tatlıses ile paylaştığı "İmparator" dizisinde oynadı. 2001 senesinde Star TV'de yayımlanan Aynalı Tahir dizisinde başrolünü Arif Kilisli ile paylaştığı "Dalya" karakterine ve 2004 yılında Kanal D'de yayımlanan Sihirli Annem dizisinde "Yosun" karakterine hayat verdi. 2022 yılında TV 8'de yayımlanan Kadere Karşı isimli dizide başrolünü Hakan Eratik ile paylaştığı "Gazel" karakterini canlandırmıştır.







