Mehmet Ali öğretmenin teneffüste acı ölümü

Denizli’de bir öğretmen, öğrencileriyle top oynadığı sırada kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.



Acıpayam ilçesinde Karahüyük Ortaokulu’nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Ali Toktaş, öğleden sonra öğrencileriyle okul bahçesinde voleybol oynadığı esnada bir anda fenalaşarak yere yığıldı.



Bunu gören diğer meslektaşları öğretmene müdahale etti.



İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri İngilizce öğretmeni Mehmet Ali Toktaş’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamayan öğretmenin cenazesi morga kaldırıldı.