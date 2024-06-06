Mehmet Ali Özdemir cinayetinde itiraf geldi: Kayınbiraderi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Hatay Antakya'da yaşayan Mehmet Ali Özdemir, 25 Aralık'ta kayıplara karışmıştı. Özdemir'in bulunması için ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmıştı. Programda çelişkili açıklamaları ile dikkat çeken Meryem Özdemir, eşinin bulunması için çağrı yapmıştı.

İNTİHAR SÜSÜ VERMİŞLERDİ Müge Anlı, "Arabasının 750 metre uzağında bir çalılığın dibinde hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Allah rahmet eylesin. Önemli bir şey öğrendik ateşli silah yaralanması sonucu öldürülmüş. Özdemir'i öldüren kişi ya da kişiler bir plan kurmuşlar. Belli ki bir veda mektubu yazmışlar. O veda mektubunu da arabanın içindeki Tevrat'ın içine koymuşlar" ifadeleriyle olaya intihar süsü verildiğine dikkat çekmişti.