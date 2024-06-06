Mehmet Ali Özdemir cinayetinde itiraf geldi: Kayınbiraderi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Hatay Antakya'da yaşayan Mehmet Ali Özdemir, 25 Aralık'ta kayıplara karışmıştı. Özdemir'in bulunması için ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmıştı. Programda çelişkili açıklamaları ile dikkat çeken Meryem Özdemir, eşinin bulunması için çağrı yapmıştı.
İNTİHAR SÜSÜ VERMİŞLERDİ
Müge Anlı, "Arabasının 750 metre uzağında bir çalılığın dibinde hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Allah rahmet eylesin. Önemli bir şey öğrendik ateşli silah yaralanması sonucu öldürülmüş. Özdemir'i öldüren kişi ya da kişiler bir plan kurmuşlar. Belli ki bir veda mektubu yazmışlar. O veda mektubunu da arabanın içindeki Tevrat'ın içine koymuşlar" ifadeleriyle olaya intihar süsü verildiğine dikkat çekmişti.
İTİRAF 6 AY SONRA GELDİ
Mehmet Ali Özdemir'in eşi Meryem ve ailesi yürütülen soruşturmada gözaltına alındı. Meryem Özdemir'in anne ve babası, 2 erkek kardeşi, amcası ve 2 amca oğlunun gözaltına alındığını söyleyen Müge Anlı, 8 kişinin sorgusunun sürdüğünü anlattı. Olayla ilgili itiraf 6 ay sonra geldi. Özdemir'in kayınbiraderi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
Kayınpirader Mehmet Genç, kızkardeşine sık sık şiddet uygulaması nedeniyle Mehmet Ali Özdemir'i öldürdüğünü itiraf etti. Kardeşiyle kavgalı olan Mehmet Ali Özdemir'in aynı zamanda eşi Meryem Hanım'a da şiddet ve psikoljik baskı uyguladığı iddialar arasındaydı.
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