Eski Trabzonspor Başkanı ve Spor Bakanı olan Mehmet Ali Yılmaz'ın kim olduğu, sosyal medyada birçok futbolsever tarafından sorgulanıyor. Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat haberinin gelmesinin ardından hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırılmaya başladı. Peki, Mehmet Ali Yılmaz kimdir? Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz kaç yaşında ve neden öldü?



MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?



Mehmet Ali Yılmaz, 21 Ekim 1948 yılında Of'ta dünyaya geldi. İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesini bitirdi.



Antalya'da Zigana Tatil Köyü, Tek-Art Holding ve Yılmaz Yayınları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Trabzonspor Kulübü Başkanlığı, XIX. Dönem Trabzon Milletvekilliği ile Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmıştır. Evli ve beş çocuk babasıdır.



Bakanlığı döneminde Türkiye Futbol Federasyonuna özerklik getirdi. Futbolda havuz sistemini düzenleyen kişidir. Trabzonspor'a tesis kazandırdı.



Medya alanında da yatırımları vardır. İnternet üzerinden yayın yapan "TVem" kanalı, Trabzon'da eskiden yayın yapan Zigana TV ve hâlâ yayın yapan Zigana FM, Karadeniz, Türk Sesi gibi medya kuruluşları kendisine aittir.

MEHMET ALİ YILMAZ NEDEN ÖLDÜ?



Eski spordan sorumlu devlet bakanı ve Trabzonspor'un eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz, Beşiktaş’taki evinde kızı tarafından ölü bulundu.



Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.