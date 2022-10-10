Mehmet Baransu'ya Balyoz kumpası davasında tahliye

Balyoz davasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 13 yıl hapse mahkum edilen Mehmet Baransu'nun davasına yapılan itirazı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi karara bağladı.



Dosyada bozma kararı veren daire, Baransu'nun tahliyesine hükmetti.



Verilen kararda dairenin asıl başkanı Bülent Dalkıran'ın olmadığı, yerel mahkemede dosyaya bakması nedeniyle İstinaf incelemesine kıdemli üye hakimin başkanlık ettiği öğrenildi.



Mehmet Baransu, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen ceza nedeniyle cezaevinden çıkamayacak.

İŞTE KARAR