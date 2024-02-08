Mehmet Uçum’dan AYM Başkanı Zühtü Arslan’a bireysel başvuru yanıtı

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı ve verilen ihlal kararlarına ilişkin tartışma bugün yeniden gündemde…



Anayasa Mahkemesi’nde bugün Yüksek Mahkeme’nin yeni üyesi Yılmaz Akçil’in yemin töreni vardı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törende konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, konuşmasında bireysel başvuru hakkı üzerindeki tartışmalara yönelik mesajlar verdi.

"BEĞENMEYEBİLİRSİNİZ ANCAK KARARLARA UYMAK ANAYASAL ZORUNLULUK"



“Temyizden geçerek kesinleşmiş yargı kararlarından sonra, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar ve yaptığı yorumdan sonra, görüş farklılıklarının bulunduğu gerekçesiyle AYM’nin kararlarına uyulmamasının yasal temeli yoktur.” diyen Arslan, “Bireysel başvurunun etkili olabilmesi, ihlalin giderilmesine bağlıdır. Bu sebeple, AYM ihlalin tespiti yanında bu ihlalin nasıl giderileceğini ve sonuçlarının nasıl ortadan kaldırılacağını da göstermek zorundadır. Bu AYM’ye kanunlarla yüklenen bir yükümlülüktür. İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması da kural olarak ihlal öncesi hale getirmeyi gerektirmektedir. Bunun yolu da ihlal şayet yargı kararından kaynaklanıyorsa, bu yargı kararının ortadan kaldırılmasıyla sağlanabilir. Elbette AYM’nin kararlarını ve Anayasa hükümlerine ilişkin yorumunu beğenmeyebiliriz. Ancak bir hukuk devletinde katılmasak da bu kararlara uyulması Anayasal bir zorunluluktur.” şeklinde konuştu.



UÇUM’DAN AYM BAŞKANI ARSLAN’A YANIT



AYM Başkanı Arslan’ın yaptığı açıklamalara yanıt Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum’dan geldi.



Sosyal medya hesabında bir paylaşım yapan Uçum, “Anayasa'nın 153'üncü maddesi bireysel başvuru ihlal kararlarını kapsamaz.” dedi.



“Ayrıca usul hukukumuzda ‘yeniden yargılama’ bağımsız bir kurum değildir. Yargılamanın yenilenmesi-iadesi kararına bağlı yargılama faaliyetine ‘yeniden yargılama’ denir.” ifadelerini kullanan Uçum, “Yargılamanın yenilenmesi - iadesi kararı verme yetkisi karar yeri mahkemelerine aittir.” vurgusu yaptı.