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Melek Mızrak Subaşı kimdir? Bilecik yeni Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın hayatı

Melek Mızrak Subaşı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Bilecikli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilecik'in yeni Belediye Başkanı olan Melek Mızrak Subaşı'nın hayatı, kariyeri ve hangi görevlerde yer aldığı sorgulanıyor. Peki, Melek Mızrak Subaşı kimdir? İşte Bilecik yeni Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın hayatı.

Melek Mızrak Subaşı kimdir? Bilecik yeni Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın hayatı

Melek Mızrak Subaşı, Bulgaristan'da 4 Ocak 1988'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Edebali İlköğretim Okulunda, liseyi Anadolu Lisesinde bitiren Subaşı, Bulgaristan Sofya Yüksek İnşaat Mimarlık ve Jeoloji Üniversitesinde mimarlık üzerine lisansını, aynı üniversitede tezli yüksek lisansını tamamladı.

31 Mart 2019'daki yerel seçimlerin ardından Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevine başlayan Subaşı, bir süre Bilecik Belediyesi Başkan Vekili görevini sürdürdü.

Melek Mızrak Subaşı, evli ve bir çocuk annesidir.

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