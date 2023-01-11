Meme büyütmeyi geçen yağ aldırma estetikte ilk sırada

NTV-Beyzanur Özer



Liposuction, yani yağ aldırma operasyonu. Dünya genelinde en çok tercih edilen estetik ameliyatlarında ilk sırada.

Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Topluluğu'nun araştırmasına göre, yağ aldırma operayonları en çok talep gören meme büyütm ameliyatlarını geride bıraktı.



Estetik Cerrahı Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Vargel, beden ve güzellik algılarının çok değiştiğini belirterek, ''Kişiler, kendilerini belli bir vücut konturuna oturtmaya çalışıyor. Birinci neden beden algısı ve güzellik algısının toplumda değişiyor olması ve bunun sosyal medyada çok öne çıkarılıp herkesin önünde sergilenebiliyor olması. Beslenme alışkanlıkları da değişmekte ve bunlar da ister istemez bir şekilde obeziteyi öne çıkaran sağlık sorununu içermekte. Bu da liposuction taleplerini öne çıkarıyor'' açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'DE BURUN ESTETİĞİ ÖNDE



Türkiye'de ise en çok burun estetiği ameliyatları yapılıyor.



Uzmanlar, özellikle yağ aldırma gibi ciddi operasyonların güvenilir yerlerde yapılması gerektiğini vurguluyor.



Prof. Dr. İbrahim Vargel, ''Bu tarz işlemlerin merdiven altı olarak adlandırılan yasal olmayan yerlerde yapılmaması gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Son yıllarda Türkiye estetik operasyonlar açısından çok tercih ediliyor. Ülkemizde plastik cerrahinin bu kadar yaygın olması hem dünyada hem ülkemizde bu alanı çok öne çıkarttı'' dedi.



Vargel ayrıca, Türkiye yapılan işlemlerin yüzde 26'sının yurtdışından gelen hastalar olduğuna dikkat çekti.



Estetik operasyon seyahatleri için tercih edilen ülkelerin başında olan Türkiye'yi, Kolombiya, Meksika ve Tayland takip ediyor.