Memur ve memur emeklisine yapılan zammın oranına CHP’den tepki

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılları için zam oranı belli oldu. Zam oranına CHP’den tepki var. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, hükümete, “Bugün 4 memur daha beni aradı. ‘Bizi büyükşehirlerden alın’ dediler. Hepsine tahliye davaları açılmış. Kiralarını ödeyemiyorlar. Ve zam bu. Ben bunu halkımın takdirine bırakıyorum.” sözleriyle tepki gösterdi.

Memur ve memur emeklisine yapılan zammın oranına CHP’den tepki

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılları için zam oranı belli oldu.

Memur ve memur emeklilerine, 2024’ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10; 2025’in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Zam oranına ’den tepki var.

SON DAKİKA HABERİ: Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu

SON DAKİKA HABERİ: Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu

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Bugün 4 memurun kendisini aradığını söyleyen Başarır, “Hepsine tahliye davaları açılmış. Kiralarını ödeyemiyorlar. Ve bu zam… Ben bunu halkımın takdirine bırakıyorum.” Şeklinde konuştu.

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