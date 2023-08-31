Memur ve memur emeklisine yapılan zammın oranına CHP’den tepki

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılları için zam oranı belli oldu.



Memur ve memur emeklilerine, 2024’ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10; 2025’in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.



Zam oranına CHP’den tepki var.

SON DAKİKA HABERİ: Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu Haberi Görüntüle Bugün 4 memurun kendisini aradığını söyleyen Başarır, “Hepsine tahliye davaları açılmış. Kiralarını ödeyemiyorlar. Ve bu zam… Ben bunu halkımın takdirine bırakıyorum.” Şeklinde konuştu.