Memur ve memur emeklisine yapılan zammın oranına CHP’den tepki

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılları için zam oranı belli oldu.
Memur ve memur emeklilerine, 2024’ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10; 2025’in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.
Zam oranına CHP’den tepki var.
Bugün 4 memurun kendisini aradığını söyleyen Başarır, “Hepsine tahliye davaları açılmış. Kiralarını ödeyemiyorlar. Ve bu zam… Ben bunu halkımın takdirine bırakıyorum.” Şeklinde konuştu.
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