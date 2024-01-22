Memurlara büyükşehir tazminatı mı geliyor? (AK Parti'nin seçim beyannamesi 30 Ocak'ta açıklanacak)

31 Mart'taki yerel seçimlere az bir süre kala, AK Parti'nin seçim beyannamesini 30 Ocak’ta duyurması bekleniyor.

AK Parti’nin hazırladığı 8 ana başlık ve 200 sayfadan oluşan beyannamede öne çıkan dört proje bulunduğu belirtiliyor.



Bunlar depreme dayanıklı şehirler, büyükşehirlerde yaşayan memurlara ek tazminat, mahalle kreşleri ve sokak köpekleri olarak sıralanıyor.

MEMURLARA BÜYÜKŞEHİR TAZMİNATI GELECEK Mİ?

AK Parti'nin beyannamesindeki en dikkat çekici bölümün ise büyükşehirlerde çalışan memurlara büyükşehir tazminatı vaadi olduğu kaydediliyor.

Memurlar için büyükşehir tazminatının ayrıntıları ise merak konusu oldu.

Büyükşehirlerdeki memura refah payı adı altında özel bir "büyükşehir tazminatı" verilmesi tartışılıyor.



14 Mayıs 2023 seçim beyannamesinde de yer alan büyükşehirlerde yaşayan memurların yaşam standartlarının geliştirilmesi konusundaki vaatlerin 31 Mart yerel seçim beyannamesinde daha geniş kapsamlı işlemesi bekleniyor.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN DÜZENLEME

Beyannamede özellikle kentlerde ciddi bir sorun haline gelen sokak köpekleri ile ilgili alınacak önlemlerin de "sokak hayvanları habitatının düzenlenmesi" başlığı altında sıralandığı belirtiliyor.

DEPREME DAYANIKLI İLLER



Beyannamenin ana omurgasının ise "depreme dayanıklı iller" üzerine kurulduğu kaydediliyor.

Kentlerin depreme dayanıklı hale getirilmesi için atılacak adımların ve projelerin ayrıntılı şekilde beyannamede yer alması bekleniyor.

MAHALLE KREŞLERİ

Beyannamede ayrıca mahalle kreşlerine ilişkin de özel bir başlık açılacağı ve Türkiye genelinde mahalle kreşlerinin hızla yaygınlaştırılacağı böylece özellikle çalışan annelerin sorununun çözüleceği belirtiliyor.