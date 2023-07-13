Menzil cemaati lideri Abdulbaki Erol son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybeden Menzil cemaatinin lideri Abdulbaki Erol, Adıyaman'da toprağa verildi. Cenaze törenine yaklaşık 250 bin kişi katıldı.

Menzil cemaati lideri Abdulbaki Erol son yolculuğuna uğurlandı

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Pendik'teki özel bir hastanede tedavi gören Menzil cemaatinin lideri Seyyid Abdulbaki Elhüseyni (74) dün öğlen saatlerinde yaşamını yitirdi.

Elhüseyni'nin cenazesi, kara yoluyla 'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyüne götürüldü.

Abdulbaki Erol için Menzil köyünde cenaze töreni düzenlendi.

KALABALIK UĞURLAMA

Cenazenin köye götürülüşünde 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Köy girişini kapatan güvenlik güçleri, cenaze namazına katılmak için gelen araçları kurulan otopark alanına yönlendirdi.

Menzil cemaati lideri Abdulbaki Erol son yolculuğuna uğurlandı - 1

Menzil grubu lideri, yaklaşık 250 bin kişi tarafından kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile çok sayıda kişi katıldı.

74 yaşında olan Seyyid Abdulbaki Elhüseyni, yaklaşık 1,5 yıldır İstanbul'da tedavi görüyordu.

Menzil cemaati lideri Abdulbaki Erol son yolculuğuna uğurlandı - 2

ABDULBAKİ EROL KİMDİR?

Abdulbaki Erol, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'ın Kahta ilçesinin Menzil köyünde dünyaya geldi.

Babası Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni olan Abdulbaki Erol, Adıyaman, Siirt ve Van'da dini eğitim ve Arapça eğitimi aldı.

Menzil cemaati lideri Abdulbaki Erol son yolculuğuna uğurlandı - 3

Babasının vefatından sonra cemaat lideri olan ağabeyi Muhammed Raşid Erol'un 22 Ekim 1993 tarihinde vefatı ile yerine geçti.

Kamuoyunda Gavs-ı Sani Şeyh Abdülbaki Elhüseyni olarak bilinen Abdulbaki Erol'un yedi çocuğu bulunmaktadır.

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