Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini anlattı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , Kuzey Irak'ta verilen şehitler sonrası yaşanan ortak bildiri tartışması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşme konusunda sert açıklamalar yaptı .

Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.



Konuşmasına, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde düzenlenen saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye değinen İYİ Parti Genel Başkanı, "Açıklık getirmek istiyorum." dedi.

Bugüne kadar her türlü terör hadisesinden sonra bakanlıkları ve Cumhurbaşkanı'nı aradığını belirten Akşener, "33 şehidimizde de her şeyi iptal edip hem kendilerini arayıp bilgi almışımdır. Bu defa da aynını yaptık." diyerek sözlerine şunları ekledi:

"Anlayamadığım bir biçimde bu defa çok enteresan Sayın Cumhurbaşkanı'nı Sayın Dışişleri Bakanı'nı ve Sayın Milli Savunma Bakanı'nı aramamı garip karşıladılar. Mesela Milli Savunma Bakanı geri dönmedi ama Sayın Hakan Fidan ve Sayın Erdoğan geri döndüler, bilgi verdiler, öğrendim arkadaşlarıma bunu aktardım. Günlük siyasette birbirimizi kıyasıya eleştirebiliriz ama dış dünyaya karşı bu tür konularda elbette ortak bir tutum belirlemeliyiz."

"Meclis'in ortak bir beyanat ortak bir bildiri imzalamasını teklif ettik" diyen Akşener, "Saadet Partisi, İYİ Parti, MHP ve AK Parti bizim teklifimize evet diyerek imza attı. Anlayamadığım bir biçimde çok da ayıpladığım bir biçimde bir bildiri savaşı çıktı. AK Parti'ye gıcık olmak onun yaptığı işleri eleştirmek onu sandıkta yenmek bu iddia ile ortaya çıkmak elbette bizim hakkımız ama şehit ailelerinin karşısında bu milletin temsilcileri olarak bizler kaya gibi durmak zorundayız o PKK'lı şerefsizlere karşı." şeklinde konuştu