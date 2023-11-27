Meral Akşener ile Özgür Özel görüşecek mi? İYİ Partili Kürşad Zorlu: Özel’in randevu talebi yok

İYİ Parti ile CHP arasında yerel seçimde ittifak yapılacak mı? Yaklaşan yerel seçim öncesinde bu soru gündemdeki yerini koruyor.



İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, bugün yaptığı basın toplantısında, ittifak ihtimaline bir kez daha kapıyı kapattı. Zorlu, seçime 81 ilde kendi adaylarıyla gireceklerine vurgu yaptı.

İYİ Parti’nin 81 ilde seçime kendi adaylarıyla girmek için Genel İdare Kurulu kararı aldığını hatırlatan Zorlu, “Kararımızı etkin şekilde hayata geçirmek istiyoruz.” dedi.

"ÖZEL'İN RANDEVU TALEBİ YOK"



CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İYİ Parti lideri Meral Akşener’le görüşmek için randevu talebinde bulunmadığını söyleyen Zorlu, “Divanda Mansur Yavaş’ın değerlendirmesi oldu. Sayın Yavaş, Özgür Özel’in selamını getirdiler. Bunun dışında bir şey olmadı.” diye konuştu.

Partiden ihracı istenen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın durumuna da değinen Zorlu, bu konuda disiplin sürecinin devam ettiğini söyledi.