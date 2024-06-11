Meral Akşener, Meclis yakınında ofis tuttu

İYİ Parti’de eski genel başkan Meral Akşeneri’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin yankıları sürüyor.



Akşener sessizliğini korurken yeni bir gelişme yaşandı.



Meral Akşener, Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Cinnah Caddesi”nde bir çalışma ofisi tuttu.



Ofis, TBMM’ye oldukça yakın bir noktada bulunuyor.



AKBURAK’A UYARIDA BULUNULACAK



İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, “Akşener devlette göreve hazır. Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi olursa değerlendirilir.” demişti.



Genel Başkan Dervişoğlu, “Sayın Genel Başkan’ın kendisine yakın olduğunu bildiğimiz kişilerin bazı açıklamalar yapılmış olmasını herkes kadar yadırgıyorum. Rahatsız edici buldum; çünkü söz söylemeye mezun olmayan kişilerin ancak memur tayin edilerek yapacağı açıklamalardır bunlar. Dolayısıyla ben onları görmezden gelemem, onlara karşı da kayıtsız kalamam. Sanki partinin içerisinde bir problem varmış izlenimi yaratılmasına da müsaade edemem” tepkisini gösterdi.



İYİ Parti kulislerinden edinilen bilgiye göre, Burak Akburak’a uyarıda bulunulacak.