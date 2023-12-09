Meral Akşener'den 6'lı masa açıklaması: "Şimdiki aklım olsa geri dönmezdim"

Dün sabah saatlerinde geldiği Trabzon'da partililerle buluşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha sonra bir otelde düzenlenen Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı'na katıldı.

Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından Yomra ilçesindeki İkisu mahallesine gelen Akşener, çay ocağında vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Akşener, bir vatandaşın sorusu üzerine 6'lı masadan ayrılma ve geri dönme sürecini anlattı.

Bir vatandaşın, "Keşke o masadan kalktığınız zaman geri dönmeseydiniz" ifadeleri üzerine Akşener, "Şimdiki aklı olsa dönmezdim" dedi. Akşener ile karşılıklı oturan vatandaşın tekrar "O masadan kalktınız takdir ettik sizi ama keşke geri dönmeseydiniz" ifadeleri üzerine Akşener 6'lı masadan ayrılma sürecinin detaylarını paylaştı.

"ARIZA ÇIKARMAMAK İÇİN HER ŞEYDEN VAZGEÇTİM"

"Keşke. Şimdi ki aklım olsa katiyen yapmazdım. Ama oldu işte. Onun için kendi başımıza gidiyoruz. Siz de destek olun" diyen Akşener, "Samimi bir şey söylüyorum. Bu seçimin kazanılmasını çok arzu ettim. Meral Akşener olarak hiçbir şey talep etmedim. Partimiz var bizim ben niye Cumhurbaşkanı adayı olmayayımki. Yani arıza çıkarmamak için her şeyden vazgeçtim. Ama siz iki insanı istediniz. Ben de bunlara gayret ettim. Mesele ben değilim, sizsiniz. Siz bana söylediniz. Dolayısıyla o da kabul görmedi. Ondan sonraki fasıl öyle oldu. Özür dilerim" şeklinde konuştu.



"BANA ORADA 'SİZ İSTEMİYORSANIZ BİZ 5 KİŞİ OLARAK İMZAYALIM SİZ GİDEBİLİRSİNİZ' DENDİ"

Alengirli bir iş olmadığını dile getiren Akşener, "6 kişi oturuyoruz. Biz o gün adayın nasıl yöntemle seçileceğini konuşmak üzere oturmuşuz. Bir baktım aday ismi konuşuluyor. Buna itiraz ettim. Dedim ki biz adayın seçilme yöntemini konuşacağız. Kimseyi incitmek istemiyorum. 5 arkadaşımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu söyledi. Ben de sizin istediğiniz 2 kişiyi söyledim. Dedim ki tamam Kemal bey de aday olsun. Başkaları varsa onlar da olsun. Bu 2 arkadaşımızın da ismi olsun. Araştırma yaptıralım. Araştırmada ne çıkıyorsa uyalım. Her siyasi parti kendisi yapsın. Ortalaması neyse onun arkasında duralım ve itiraz etmeyelim. En fazla 1 haftalık bir süreç dedim. Bana orada 'Siz istemiyorsanız biz 5 kişi olarak imzayalım siz gidebilirsiniz' dendi. O zaman hem Ali Babacan, hem Davutoğlu "Yok yok" dedi. Sonrasında ben bu konuyu partideki arkadaşlarımla konuşmak için geri döndüm. Benim her şeyim açıktır. Zaten gizli iş yapamıyorum. Arkadaşlarım bana 'Oturma bir daha' dedi. 2 ayrı yazı hazırladık. Kalktık o konuşmayı yaptık" diye konuştu.