Meral Akşener'den CHP'ye sert yanıt: Jest isteme işlerinden bıktım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gölbaşı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener'e partisinin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım ve Gölbaşı Belediye başkan adayı Fehmi Kandemir eşlik etti.



Vatandaşların şikayet ve önerilerini dinleyen Akşener, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Akşener, seçim sürecini büyük bir dikkatle götürmeye çalıştığını belirterek, "Hem ben hem arkadaşlarım, her zaman seçimleri seçmenin düğünü, bayram olarak değerlendirdik. Bunun kabul görmesi seçmenin lehine. Seçmen için doğru olan işlerin yarıştığı bir dönem olmasına gayret ettik. Şimdi ben esnafı ilk defa gezmiyorum. Bütün ağalar yan gelip yatarken ben tek kadın genel başkan; yani grubu olan bir siyasi partinin kadın genel başkanı olarak tam üç yıl boyunca esnaf esnaf gezdim." dedi.

"CHP'NİN JEST İSTEME İŞLERİNDEN BIKTIM"



Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Balıkesir Belediyesi başkan adaylığı konusunda İYİ Parti'den jest bekledikleri açıklaması hakkında sert konuştu.

"Ben CHP'nin jest isteme işlerinden bıktım, usandım. Midem bulanıyor artık." diyen Akşener şu ifadeleri kullandı:

"15 milletvekili, biz o arkadaşlarımızı zora düşürecek hiçbir şey yapmadık. Teşekkür ede ede gezdik. Bir vefa sistemi içinde gezdik. En ufak incitici bir cümlemiz olmadı, 15 arkadaşımıza ve Sayın Kılıçdaroğlu'na. O kadar enteresan ki dön baba dönelim 15 milletvekili. 15 milletvekili ile doğrudur seçime girdik. O seçime girip bir grup kurduğumuz andan itibaren AK Parti tek başına hükümet olmayı kaybetti. Biz de seçime girdiğimiz için CHP 24 milletvekili ekstra kazandı. O günden beri AK Parti bir türlü tek başına iktidar olamıyor. Tam tersine biz olmadığımız zaman Anayasa'yı değiştirecek gücü vardı, gücü olacaktı. Biz bunların teşekkürünü almadık. Sürekli başımıza bir çekiç gibi vurula vurula geziyoruz. Genel başkanların biraz daha dikkatli bir dil kullanmasında fayda var diye düşünüyorum."

