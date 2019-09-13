Millet İttifakı'na ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, işbirliğinin geleceğinin yönetim sistemine bağlı olduğu mesajını verdi.



Akşener, ''Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin artık işlemediğini düşünüyorum. Parlamenter sisteme yönelim adımı atılabilecek midir henüz bir bilgimiz yok. O nedenle CHP ve İYİ Parti'nin yaptığı işbirliğinin sürüp sürmeyeceği bu gelişmelere göre şekillenir. Ama bu sistem devam ettiği sürede kimsenin başarma umudunu elinden almayız'' dedi.



Meral Akşener, 2023 seçimlerini işaret ederek İYİ Parti'nin anahtar konumda olduğunu söyleyerek, AK Parti ile aralarında bir görüşme olmadığını vurguladı.



HDP ÖNÜNDE ANNELERİN EYLEMİ



Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Akşener, Diyarbakır'da annelerin HDP önünde yaptıkları eylemi de değerlendirdi.



Akşener, bu konuda şu ifadeleri kullandı:



''Annelerin müracaat edecekleri yer savcılık, karakol, polis, başvuru yapıldı da sonuç alınamadıysa bu devletin ayıbı. Annelere sözüm yok onlar çare arıyor, üzerinde durduğum şey ülkenin itibarıdır.''



KADINA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ



Meral Akşener kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çalışma yaptıklarını da açıkladı. Çalışmada şiddet nedeniyle eşinden boşanan kadına asgari ücret düzeyinde destek verilmesi, iş imkanı sağlanması, cezaların artırılması gibi düzenlemeler var.