Meral Akşener'den KDV indirimi tepkisi

İYİ Parti Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener'in gündeminde başta elektrik zammı olmak üzere ekonomideki gelişmeler vardı.

1 Ocak itibarıyla elektriğe yüzde 125 zam yapıldığını söyleyen Akşener, "Sadece kışın ortasında yapılan bu zamların bile iktidardakilerin gitmesi için yeterli bir sebep" dedi.

Esnafın kiradan fazla elektrik faturası ödemekten yakındığını aktaran Akşener, "Mesela berber dükkanı işleten bir esnaf kardeşim kasım ayında 1500 lira elektrik faturası ödemiş. Bu ay ise faturası 4 bin 600 lira gelmiş. Esnaf kardeşim de haklı olarak soruyor; 'O zaman ben de saç tıraşının fiyatını 3 katına mı çıkarayım' diyor" diye konuştu.

Akşener, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Böyle bir zam, zulüm olabilir mi ? Böyle devlet yönetilir mi ? Ayıptır, günahtır. Daha maaşını alamadan, zammı eriyen asgari ücretliler isyanda. Zaten aldıkları üç kuruşla geçinmeye çalışan, emeklilerimiz isyanda. Mağazalar, fırınlar, restoranlar isyanda."



"KDV İNDİRİMİNİ OLUMLU KARŞILIYORUZ"



Gıda maddelerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesini ise olumlu karşıladıklarını söyleyen Akşener, "Ama bu vesileyle iktidarı da uyarmak istiyorum. Bu indirim, bir defalık bir etkidir. Yani, yeni oranlar yürürlüğe girdiğinde bir defaya mahsus olarak, bazı gıda ürünlerindeki fiyatlarda yüzde 7 oranında bir gerileme olabilir" dedi.

İYİ Parti lideri bu yöntemle enflasyonun düşmeyeceğini ve enflasyonu doğuran nedenlerin ortadan kaldırılmadığı sürece bu ay vergi düşürülse bile gelecek ay fiyatların yeniden artmaya devam edeceğini kaydetti.

Enflasyonla piyasalara güven veren, kapsamlı bir program çerçevesinde mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Akşener, "Bunun için kullanacağınız en önemli silah da politika faizidir" dedi.



"ISPARTA'NIN AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMESİ İÇİN TEKLİF SUNDUK"



Akşener, Isparta'da 72 saate varan elektrik kesintisine de değindi. "İstanbul'daki karda mobese kaydı peşine düşenlerin, mesele Isparta olunca araziye nasıl uyum sağladıklarını ibretle izledik" diyen Akşener, şunları söyledi:

"Bir daha böyle utanç verici bir olayın yaşanmaması için İYİ Parti olarak çözüm önerilerimizi hazırladık. Bu doğrultuda ilk olarak, Isparta'nın bir an önce afet bölgesi ilan edilmesi için Meclis Başkanlığı'na kanun teklifimizi sunduk."

MUHALEFET LİDERLERİNİN TOPLANTISI

Kendisinin de aralarında olduğu 6 muhalefet liderinin yaptığı toplantıya değinen Akşener, "Milletimiz artık ortak akıl için bir araya gelebilen, milletin ve memleketin meselelerini birbirleriyle konuşabilen siyasetçiler istiyor" dedi.



"'Ben yaptım oldu' anlayışından bıkan milletimiz, partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile unutulan istişare kültürünün önemini görüyor" ifadelerini kullanan Akşener, şöyle devam etti:



"Gerek kurumsal anlamda, gerekse de fikren, farklılaştıkları noktalar olsa da 6 siyasi parti liderinin memleket meseleleri için bir araya gelmesi önemlidir. Buradan başta, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere toplantıya iştirak eden sayın genel başkanlara huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum."