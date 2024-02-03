Meral Akşener'in acı günü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen yaşamını yitirdi.

Meral Akşener'in acı günü

'in ablası etti.

Mualla Özen’in vefatını sosyal medya hesabından duyuran İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, şu ifadelere yer verdi:

''Genel Başkanımız Meral Akşener’in kıymetli ablası Mualla Özen, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip İzmit’in Gündoğdu köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir. Mekanı cennet olsun.''

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Akşener, paylaşımında "Ablam Mualla Özen hakkın rahmetine kavuştu. Cenazemiz bugün ikindi vakti İzmit Gündoğdu köyünden kalkacaktır. Mekanı cennet olsun.'' ifadelerine yer verdi.

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