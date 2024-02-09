Meral Danış Beştaş kimdir? DEM Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş'ın hayatı

Meral Danış Beştaş, 5 Nisan 1967 yılında Mardin Mazıdağı'nda dünyaya geldi. İnsan Hakları Derneğinde üç dönem yöneticilik yaptı.



Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulunda iki dönem yöneticilik ve baro başkan vekilliği görevini yürüttü. Diyarbakır Barosunun Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezinde başkanlık yaptı.



1999 yılında Almanya/Weimar İnsan Hakları Ödülü’nü aldı. Birçok ulusal ve uluslararası platformda kadın hakları, insan hakları, adil yargılanma hakkı, geçmişle yüzleşme ve hakikatlerin ortaya çıkarılması konularında tebliğler sundu.



25 ve 26. Dönemlerde Adana, 27. Dönemde Siirt Milletvekili seçildi. Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkan Yardımcılığı ve HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü.



TBMM’de kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyeliği görevini ifa etti. Anayasa Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi ve Çocuk Hakları Alt Komisyonu Kâtip Üyesi olarak görev yaptı. HDP Grup Başkan Vekilliği görevini yürüttü.



Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Grup Başkan Vekilidir.



Çok iyi düzeyde Kürtçe ve orta düzeyde İngilizce bilen Meral Danış Beştaş, evli ve 2 çocuk annesidir.