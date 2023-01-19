Mercek bulutu nedir? Mercek bulutu neden ve nasıl oluşur?

Bursa'da sabah saatlerinden itibaren beliren mercek bulutu, gökyüzüne bakanlarda şaşkınlık yarattı. Aynı noktada dairesel şekil değiştirerek görülen mercek bulutu ilginç görüntü oluşturdu. Peki, mercek bulutu nedir, neden oluşur?



MERCEK BULUTU NEDİR VE NEDEN OLUŞUR?



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde mercek bulutu hakkında şunlardan bahsedilmiştir;



"Mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşur ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösterir.



Orografik bir olayın sonucudur. Mercek terimi daha çok cirrocumulus, altocumulus ve stratocumulus tipi bulutlarla beraber kullanılır. Fön rüzgarlarının görüldüğü her türlü coğrafi alanda bu tür bulutları görmek olasıdır."

Bursa'da gökyüzünde ilginç görüntü (Mercek bulut nedir?) Haberi Görüntüle