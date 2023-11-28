Mercek bulutu nedir, nasıl oluşur?

Bursa semalarında Uludağ'ın üzerinde mercek bulutu oluştu. Vatandaşlar, mercek bulutunu cep telefonlarıyla görüntüledi. Peki, mercek bulutu nedir, nasıl oluşur?

Mercek bulutu nedir, nasıl oluşur?

Mercek bulutları, dalga şeklindeki hava akımının sıcaklığının en düşük olduğu tepe kısımlarında oluşur. Eğer havanın içindeki nem oranı yeterince yüksekse, yukarı ve aşağı yönlü hava hareketi sırasında basınç ve sıcaklık değişiminden dolayı, su buharı yoğunlaşıp tekrar buharlaşır ve mercek şeklindeki bu bulutlar oluşur. Mercek bulutları, dalga şeklindeki hava akımının sıcaklığının en düşük olduğu tepe kısımlarında oluşur.

Mercek bulutu nedir, nasıl oluşur? - 1

Latince adı Altocumulus lenticularis olan mercek bulutu, 2.000 metre ile 5.000 metre arasındaki irtifada oluşur. Bulutu oluşturan hava hızlı hareket etse de mercek bulutları uzun süre aynı konumda kalıyormuş gibi görünebilir.

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