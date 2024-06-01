Mercimek biçme makinesi yüksek gerilim hattına temas etti: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bağlı kırsal Oymaağaç Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre tarlada hasat yapan mercimek biçme makinasının yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu biçme aracının üzerindeki 5 kişi akıma kapılarak yaralandı.

Ambulansla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ozan Baytug ile Fatih Baytug hayatını kaybederken Şehriban S., Benguzar B. ve Sefer B. ise ağır yaralandı.