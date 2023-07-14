Merdan Yanardağ hakkındaki iddianame kabul edildi (10 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor)

Gazeteci Merdan Yanardağ, televizyon programında yaptığı açıklamalar sonrası tutuklanmıştı.



Yanardağ hakkındaki soruşturma geçen günlerde tamamlanıp, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı.



İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamenin incelemesi tamamlandı.



Mahkeme iddianameyi kabul ederken, Yanardağ’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

10 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR



İddianamede, Yanardağ’ın televizyon programında yaptığı açıklamaların, PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerine başvurmayı teşvik edecek nitelikte olduğu ifade edildi.



Yanardağ’ın “Terör örgütü propagandası yapmak” ve “Suçu ve suçluyu övmek” suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.



Yanardağ'ın hakim karşısına çıkacağı tarihi olarak ise 4 Ekim olarak belirlendi.