Merdan Yanardağ hakkındaki iddianame kabul edildi (10 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor)

Televizyon programında yaptığı açıklamalar sonrası tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Yanardağ hakkında “Terör örgütü propagandası yapma” ve “Suçu ve suçluyu övme” suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Yanardağ, ilk kez 4 Ekim günü hakim karşısına çıkacak.

Merdan Yanardağ hakkındaki iddianame kabul edildi (10 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor)

Gazeteci Merdan Yanardağ, televizyon programında yaptığı açıklamalar sonrası tutuklanmıştı.

Yanardağ hakkındaki soruşturma geçen günlerde tamamlanıp, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamenin incelemesi tamamlandı.

iddianameyi kabul ederken, Yanardağ’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

10 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

İddianamede, Yanardağ’ın televizyon programında yaptığı açıklamaların, PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerine başvurmayı teşvik edecek nitelikte olduğu ifade edildi.

Yanardağ’ın “Terör örgütü propagandası yapmak” ve “Suçu ve suçluyu övmek” suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Yanardağ'ın hakim karşısına çıkacağı tarihi olarak ise 4 Ekim olarak belirlendi.

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