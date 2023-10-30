Merdivenlerde ölü bulunan yabancı uyruklu Babahanov'un kız arkadaşı hakkında müebbet hapis talebi

İstanbul'da Türkmenistan uyruklu Aziz Babahanov (40), bir binanın merdivenlerinde ölü bulunmasına ilişkin davada istenilen cezalar belli oldu.



Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Gulnoza Salomova’nın evinde yapılan aramalarda ölene ait eşyaların olduğu belirtildi. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopside ise Aziz Babahanoz’un "kafa travmasına bağlı kafatası kırığı ile birlikte beyin kanaması ve beyin doku hasarı" sonucundan ölümün meydana geldiği iddianamede yer aldı.



İddianamede yer alan kamera görüntülerinde ise şüpheli ile ölenin binaya aynı anda girdikleri, sonrasında şüphelinin tek başına çıktığı, daha sonra tekrar eve döndüğü belirlendi.



İddianamede ölümün kafa travması şeklinde meydana geldiği ve darbe aldığı bu nedenden dolayı şüphelinin savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 21 Mayıs 2023'te Fındıklı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana gelmişti.

Bina sakinleri, ikinci kat merdiveninde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedenin 40 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Aziz Babahanov'a ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Olay sonrasında Aziz Babahanoz’un kız arkadaşı Gulnoza Salomova tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

