Merkel İstanbul'a geliyor, masada Libya ve Suriye var

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle çalışma ziyareti için yarın İstanbul’a geliyor.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre iki lider çalışma ziyaretinde Libya ve Suriye başta olmak üzere ikili ilişkilerde görüş alışverişinde bulunacak.

Aynı zamanda Almanya’nın temmuz ayı itibariyle başlayacağı Avrupa Birliği dönem başkanlığı süreci de masada olacak.

Türkiye’nin AB’ye katılım süreci, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi ve vize serbestisi konuları iki lider tarafından ele alınacak.