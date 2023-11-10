Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sürüyor: Faiz kararı ne zaman açıklanacak? (Kasım PPK toplantısı tarihi)

Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı faiz kararı, ekonomiyi yakından takip eden birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Kasım ayının son günlerde gerçekleştirilecek PPK ( Para Politikası Kurulu) toplantısı ardından alınan karar kamuoyuyla paylaşılacak Peki, faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sürüyor: Faiz kararı ne zaman açıklanacak? (Kasım PPK toplantısı tarihi)

Cumhuriyet (TCMB) Para Politikası Kurulu kasım ayı toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı 23 Kasım 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sürüyor: Faiz kararı ne zaman açıklanacak? (Kasım PPK toplantısı tarihi) - 1

EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

TCMB Para Politikası Kurulu, ekim ayında gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini beklentilere paralel 5 puan artırarak yüzde 35'e yükseltmişti.

Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sürüyor: Faiz kararı ne zaman açıklanacak? (Kasım PPK toplantısı tarihi) - 2

Aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözleneceğini belirten Merkez Bankası, parasal sıkılaşmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceğini kaydetti.

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