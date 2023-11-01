Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) nedir? Boş konuta adresi bildirimi nasıl yapılır?

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) kağıt ortamında bulunan nüfus kayıtlarının elektronik ortama aktarılarak merkezi bir yapıda tutulmasını sağlayan bilişim teknolojileri ve ortak veritabanı işlemciliği açısından Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli ve temel projesidir.
MERNİS projesi ile birlikte;
Nüfus kayıtları Merkezi bir veri tabanında tutulmaya başlanmıştır
Nüfus kütüklerinde kayıtlı tüm vatandaşlarımıza T.C. kimlik numarası verilmiştir.
T.C. kimlik numarası ile birlikte kişinin doğumundan itibaren yapılan tüm işlemler ortak bir numara ile yürütülmeye başlanmıştır,
81 il ve 973 ilçe nüfus müdürlüğü ile on-line (çevrimiçi) bağlantı kurulmuştur.
Nüfus istatistiklerinin sağlıklı bir şekilde elde edilmesini sağlamıştır
Kişilerin nüfusa kayıtlı oldukları yere bakılmaksızın bulundukları yerin nüfus müdürlüğünden anında hizmet almaları sağlanmıştır.
BOŞ KONUTA ADRES BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?
Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) yapılan incelemede, işlem anında, bildirime konu olan adreste kayıtlı kişi bulunmadığı tespit edilirse, o adres ‘‘boş adres’’ olarak tanımlanmaktadır. Boş adrese adres bildiriminde herhangi bir belge talep edilmez ve ilgilinin bildirimi yeterlidir. Genel kural budur.
Ancak, sık karşılaşılan bir durum olmamakla beraber, bildirime konu adresin sistemde “inşaat” olarak tanımlı olması gibi, adresteki konuta/binaya ilişkin özel durumlar söz konusu ise nüfus müdürlükleri bilgi ve belge isteyebilirler. İşlemlerin sağlıklı ve güvenli şekilde yapılabilmesi için gerekmediği sürece kırtasiyeciliğe girmemeye özen gösteriyoruz.
e-Devlet Kapısından, “Adres Değişikliği Bildirimi (Boş Konuta)” hizmetini kullanarak elektronik imza, mobil imza veya SMS ile doğrulama yöntemlerinden biriyle işleminizi yapabilirsiniz.
Nüfus personeli tarafından özellikle incelenmesi ve değerlendirilmesi gereken durumlar varsa, mağduriyet yaşanmaması bakımından e-Devlet sizi ilçe nüfus müdürlüğüne yönlendirecektir.
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