Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) nedir? Boş konuta adresi bildirimi nasıl yapılır?

BOŞ KONUTA ADRES BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?

Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) yapılan incelemede, işlem anında, bildirime konu olan adreste kayıtlı kişi bulunmadığı tespit edilirse, o adres ‘‘boş adres’’ olarak tanımlanmaktadır. Boş adrese adres bildiriminde herhangi bir belge talep edilmez ve ilgilinin bildirimi yeterlidir. Genel kural budur.



Ancak, sık karşılaşılan bir durum olmamakla beraber, bildirime konu adresin sistemde “inşaat” olarak tanımlı olması gibi, adresteki konuta/binaya ilişkin özel durumlar söz konusu ise nüfus müdürlükleri bilgi ve belge isteyebilirler. İşlemlerin sağlıklı ve güvenli şekilde yapılabilmesi için gerekmediği sürece kırtasiyeciliğe girmemeye özen gösteriyoruz.



e-Devlet Kapısından, “Adres Değişikliği Bildirimi (Boş Konuta)” hizmetini kullanarak elektronik imza, mobil imza veya SMS ile doğrulama yöntemlerinden biriyle işleminizi yapabilirsiniz.



Nüfus personeli tarafından özellikle incelenmesi ve değerlendirilmesi gereken durumlar varsa, mağduriyet yaşanmaması bakımından e-Devlet sizi ilçe nüfus müdürlüğüne yönlendirecektir.