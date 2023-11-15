Mermer fabrikasında iş kazası: 1 ölü

Muğla’nın Menteşe ilçesindeki bir mermer fabrikasında iş kazası meydana geldi. Olayda 1 işçi yaşamını yitirdi.

Mermer fabrikasında iş kazası: 1 ölü

’da mermer fabrikasında iş kazasında 1 işçi yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Menteşe'nin Paşapınarı Mahallesi’ndeki mermer fabrikasında meydana geldi.

Ozan Durmuş, çalıştığı fabrikada katrak makinesi ile kesim yaptığı sırada başına mermer blok düştü.

Mesai arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Sağlık ekibi tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Durmuş’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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