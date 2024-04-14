Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Nisan 2024

Mersin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Mersin İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mersin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°. Yarın için Mersin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 25°. 16 Nisan 2024 Salı Mersin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Mersin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 28°.
Bugün
24/
17
Yarın
25/
14
Salı
26/
16
Çarşamba
28/
17
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