Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Haziran 2024

Mersin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Mersin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mersin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mersin hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 31°. Yarın için Mersin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. 11 Haziran 2024 Salı Mersin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 12 Haziran 2024 Çarşamba Mersin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 35°. 13 Haziran 2024 Perşembe Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°.