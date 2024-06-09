Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Haziran 2024

Mersin için hava durumu bugün nedir? Mersin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mersin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mersin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mersin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Haziran 2024
Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Mersin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Mersin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mersin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mersin hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 31°. Yarın için Mersin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. 11 Haziran 2024 Salı Mersin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 12 Haziran 2024 Çarşamba Mersin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 35°. 13 Haziran 2024 Perşembe Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°.

Bugün

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

31

/

26

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

32

/

25

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

33

/

26

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

35

/

25

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

34

/

26

TÜRKİYE HABERLERİ

Taksi durağında yaşlı adama dayak: Kolu açıya alındı, başına dikiş atıldı

Taksi durağında yaşlı adama dayak: Kolu açıya alındı, başına dikiş atıldı

Okul müdürüne zincirli saldırıda gözaltı

Okul müdürüne zincirli saldırıda gözaltı

Otomobil iş yerine daldı: 1 ölü

Otomobil iş yerine daldı: 1 ölü

24 yıl hükümle aranan 2 PKK'lı kaçarken yakalandı

24 yıl hükümle aranan 2 PKK'lı kaçarken yakalandı

Sakaltutan’da kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sakaltutan’da kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa’da otomobil takla attı: 3 yaralı

Bursa’da otomobil takla attı: 3 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...