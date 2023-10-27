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Mersin Limanı'nda 610 kilogram kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Narkogüç operasyonu kapsamında Mersin Uluslararası Limanı'ndaki aramada 610 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirdi.

Mersin Limanı'nda 610 kilogram kokain ele geçirildi
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Son dakika haberi! Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mersin Uluslararası Limanı'nda yapılan aramada yasal yükü muz olan konteynerde 610 kilogram kokain ele geçirdi.

Ekvador’dan gelecek olan muz kolilerinin içerisine kokain maddesinin yerleştirildiği istihbaratı alan narkotik güçleri, konteynerin uluslararası rotasını takip etti.

Uyuşturucu madde Mersin Limanı'na geldiğinde "Narkogüç" operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonun ayrıntılarını açıklarken 3 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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