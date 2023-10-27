Mersin Limanı'nda 610 kilogram kokain ele geçirildi

Son dakika haberi! Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mersin Uluslararası Limanı'nda yapılan aramada yasal yükü muz olan konteynerde 610 kilogram kokain ele geçirdi.



Ekvador’dan gelecek olan muz kolilerinin içerisine kokain maddesinin yerleştirildiği istihbaratı alan narkotik güçleri, konteynerin uluslararası rotasını takip etti.



Uyuşturucu madde Mersin Limanı'na geldiğinde "Narkogüç" operasyonu başlatıldı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonun ayrıntılarını açıklarken 3 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

NARKOGÜÇ OPERASYONLARI KAPSAMINDA MERSİN LİMANINDA 6️⃣1️⃣0️⃣ KG KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ❗️



3️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI❗️



Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Limanlarımız yakın takibimizde❗️



❌Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla… pic.twitter.com/MIbNy3TWiJ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 27, 2023