Mersin polisi caretta carettaların üreme alanlarına uyarı levhaları astı

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, 4-6 Nisan arasında Kazanlı sahilinde caretta caretta deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanlarının zarar görmemesi ve yumurtadan çıkacak yavruların güvenli şekilde yaşam alanlarına dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Caretta carettaların yumurtlama alanı olarak seçtiği yaklaşık 300 metrelik sahil bandında, bölgeye gelen vatandaşların bilinçlenmesi amacıyla bilgilendirme levhası asan ekipler, ayrıca caretta carettaların yaşam alanlarının korunmasına yönelik bilgi içeren el broşürleri dağıttı.
Ekiplerin sezon boyunca çalışma ve gözlemlerinin devam edeceği bildirildi.
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