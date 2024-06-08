Mersin'de 10 dönüm alan cayır cayır yandı

Mersin Erdemli'de gece çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, yaklaşık 10 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.

Mersin'de 10 dönüm alan cayır cayır yandı

Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Fakılı Mahallesi sınırlarında kızılçam ormanlarında gece saatlerinde yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 5 arazöz ile birlikte 30 kişilik personel sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin de takviye olduğu yangına müdahale edildi. Tüm ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alanında zarar gördüğü öğrenildi.

Öteyandan ilçede Çiriş ve Arpaçbahşis Mahalleri'nde bahçelerde çıkan yangında ekiplerin zamanında müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldüğü belirtildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Mersin'de uyuşturucu tacirlerine operasyon! 27 kişi tutuklandı

Mersin'de uyuşturucu tacirlerine operasyon! 27 kişi tutuklandı

İzmir'de iki kardeş kavgayı ayıran 3 kişiyi yaraladı

İzmir'de iki kardeş kavgayı ayıran 3 kişiyi yaraladı

Tekirdağ'da "yere çöp attın" kavgası: Bıçağı yüzüne sapladı

Tekirdağ'da "yere çöp attın" kavgası: Bıçağı yüzüne sapladı

Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altında: 300 dönüm alan zarar gördü

Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altında: 300 dönüm alan zarar gördü

650 kilo tüberkülozlu et imha edildi

650 kilo tüberkülozlu et imha edildi

Hakkari'de ayı saldırısı: Yüzü ve çenesi parçalandı

Hakkari'de ayı saldırısı: Yüzü ve çenesi parçalandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...