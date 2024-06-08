Mersin'de apartmanda yangın: 4'ü itfaiye eri 19 kişi dumandan etkilendi

Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki 15 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 15 bina sakini ile alevlere müdahale eden 4 itfaiye eri dumandan etkilendi.

Mersin'de apartmanda yangın: 4'ü itfaiye eri 19 kişi dumandan etkilendi

İlçenin Merkez Mahallesi'nde bir sitede yer alan 15 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Dumanların binayı sarması ile yangının üçüncü ve dördüncü katların dış cephesine sıçraması sebebiyle bazı vatandaşlar binada mahsur kaldı.

Apartman sakinlerinin bir kısmının kendi imkanlarıyla binadan çıktığı yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda , sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Gelen itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan ve aralarında çocukların da olduğu 15 kişiyi merdiven aracı yardımıyla tahliye etti.

Mersin'de apartmanda yangın: 4'ü itfaiye eri 19 kişi dumandan etkilendi - 1

Dumandan etkilenen bu vatandaşlar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Binanın 2. katındaki dairede büyük hasara neden olan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangına müdahale sırasında 4 itfaiye eri de dumandan etkilendi. Bu itfaiye erlerinden 2'si hastaneye götürülürken diğer 2'sine olay yerindeki sağlık görevlilerince müdahale edildi.

ekipleri, binada mahsur kalan bazı evcil hayvanları da kurtardı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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