Mersin’de banyo sırasında feci ölüm: Akıma kapılarak yaşamını yitirdi

Mersin’de yalnız yaşadığı evde banyo yapan yaşlı adam, kovadaki suyun, ısıtıcının rezidansına temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Yaşlı adam, feci şekilde can verdi.

Mersin’de banyo sırasında feci ölüm: Akıma kapılarak yaşamını yitirdi
Arşiv

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

’in Bozyazı ilçesinde, banyo yaparken akımına kapılan yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Ustalar Mahallesi’nde gecekonduda tek başına yaşayan Ali Toksoy’un (73), banyo yaptığı odada hareketsiz yattığını gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Toksoy’un yaşamını yitirdiğini belirledi.

İlk tespitlere göre Toksoy’un, banyo yaptığı sırada kovadaki su ısıtıcının rezidansına temas etmesi sonucu akıma kapıldığı bildirildi.

Cenaze, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

SON DAKİKA HABERİ: TBMM’den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne acil toplantı çağrısı

SON DAKİKA HABERİ: TBMM’den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne acil toplantı çağrısı

Altay tankı seri üretime geçti

Altay tankı seri üretime geçti

İstanbul semalarında leylek alarmı

İstanbul semalarında leylek alarmı

Metruk binadan ceset çıktı

Metruk binadan ceset çıktı

CHP'nin kedisi Şero taburcu oldu

CHP'nin kedisi Şero taburcu oldu

CHP'den Kılıçdaroğlu'na "hançer" yanıtı

CHP'den Kılıçdaroğlu'na "hançer" yanıtı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...